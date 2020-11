Ο Μαρκ Κούμπαν για τον Ντελόντε Ουέστ: «Έχει βουνό να ανέβει, αλλά τα καταφέρνει» (pic)

Όπως είναι γνωστό, ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς είναι εκείνος που βοήθησε τον Ντελόντε Ουέστ να βγει από το αδιέξοδο που είχε περιέλθει και με δικά του έξοδα να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην κοινωνία.

Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα και πρόσφατες φωτογραφίες του Ουέστ από το κέντρο αποκατάστασης που βρίσκεται και όπως θα δείτε και εσείς πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

«Επειδή όλοι θέλουμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα, ορίστε το update του Ντελόντε Ουέστ. Ακόμα έχει ένα βουνό να σκαρφαλώσει, αλλά τα καταφέρνει...» έγραψε ο Μαρκ Κούμπαν.

Because we all want something to feel great about today, here is your Delonte West update. It's still an uphill battle, but he is climbing ! pic.twitter.com/qLDVJDrSOQ

— Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2020