Ο Τάουνς με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του: «Ήταν τα πάντα» (vid)

Η μητέρα του Καρλ Άντονι Τάουνς πέθανε πριν από μερικούς μήνες, εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού και ο παίκτης των Τίμπεργουλβς «παλεύει» με την απώλεια του.

Ο Τάουνς μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τον τρόπο που η μητέρα του έφυγε από την ζωή, για τον πόνο που νιώθει και για την συνέχεια από εδώ και πέρα, που δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αναγκαία.

«Ποτέ δεν θα μπορούσα να την αντικαταστήσω. Ήταν τα πάντα για εμάς. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να μαζέψω τα κομμάτια της και να προσπαθήσω να ξαναφτιάξω το παζλ».

"I could never replace her. She was everything to all of us. But the least thing I could do is pick up some of her pieces, try to rebuild the puzzle."

