Μία γερή δόση νοσταλγίας. Και μία προσπάθεια των Μπρούκλιν Νετς να φέρουν κοντά τους εκείνους που ακολουθούσαν τους Νετς, όταν ακόμη ήταν στο Νιου Τζέρσεϊ. Για την επόμενη σεζόν, οι Νετς έχουν ήδη προαναγγείλει την κυκλοφορία της μπλε φανέλας που φορούσαν στο Νιου Τζέρσεϊ στις αρχές της δεκαετίας του '90. Στην ομάδα του Ντράζεν Πέτροβιτς δηλαδή.

Τώρα ήρθε η ώρα να πλαισιώσουν τη φανέλα με το ανάλογο παρκέ. Φέτος οι ομάδες θα έχουν και ρετρό παρκέ. Ήδη οι Ντάλας Μάβερικς παρουσίασαν το δικό τους. Και πλέον ήρθε η σειρά των Νετς.

Couldn't bring back the unis if we didn't bring back the court.

Rolling out the 2020-21 Classic Edition Court pic.twitter.com/U5UqjgvVxh

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 2, 2020