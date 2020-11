Μπουλς: Οι «City» φανέλες είναι εμπνευσμένες από θρυλικό «Chicago Theatre» (pic)

Συγκεκριμένα οι «City» φανέλες θα είναι εμπνευσμένες από το θρυλικό «Chicago Theatre» το οποίο έχει 99 χρόνια... ζωής!

Ουσιαστικά οι Μπουλς θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στο θέατρο του Σικάγο, έχοντας γραμματοσειρά, ανάλογη με αυτήν του θεάτρου όπως επίσης και τις πορτοκαλί λεπτομέρειες.

Πως σας φαίνονται;

Aqui está a primeira imagem do novo uniforme alternativo do CHICAGO BULLS.

...φόρος τιμής στο «Chicago Theatre»

The Bulls 2021 City Edition jersey pays homage to the Chicago Theater. #BullsNation you feeling em or nah? pic.twitter.com/JGUWyO9Jq7

— Bulls Nation (@BullNationCHI) November 1, 2020