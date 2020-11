Ουίγκινς: Καλύτερος από... Μπάτλερ, Τζορτζ, Γιόκιτς, Κέμπα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (pic)

Ο Μπεν Στίναρ, αρθρογράφος του Forbes έβαλε κάτω τα νούμερα προκειμένου να τονίσει ότι ο φόργουορντ των Ουόριορς αξίζει... καλύτερης αντιμετώπισης.

Σημειώστε ότι το όνομά του μπαίνει σε... όλα τα trades του Γκόλντεν Στέιτ χωρίς ωστόσο να έχουν πει μέσα από την ομάδα.

Μια ματιά, λοιπόν, στους αριθμούς, δείχνει ότι ο Άντριου Ουίγκινς (γιος του άλλοτε παίκτη του Σπόρτιγκ, του Μίλωνα, του Πανιωνίου) ήταν καλύτερος σκόρερ από παίκτες που ξεχώρισαν και είχαν μεγαλύτερη προβολή (λόγω και της φούσκας) τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα σκόραρε 21,8 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2019-20, δηλαδή περισσότερους από παίκτες όπως οι Τζίμι Μπάτλερ, Κέμπα Ουόκερ, Κρίσταπς Πορζίνγκις, Τζρου Χόλιντεϊ, Ντ'Άαρον Φοξ, Τζαμάλ Μάρεϊ, Τζέιλεν Μπράουν, Πολ Τζορτζ, Νίκολα Γιόκιτς και Κάιλ Λόουρι.

Andrew Wiggins averaged 22 PPG in 2019-20; more than:



Jimmy Butler, Kemba Walker, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, De’Aaron Fox, Jamal Murray, Jaylen Brown, Paul George, Nikola Jokic, Kyle Lowry.



Does Wiggins not deserve the hate he gets? pic.twitter.com/mFH9aVM9ND

