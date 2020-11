Σίξερς: Ο Έλτον Μπραντ για 5 ακόμη χρόνια GM της ομάδας (pic)

Ο Έλτον Μπραντ είχε αρκετή δουλειά το φετινό καλοκαίρι στο οποίο έφερε τον Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο της ομάδας.

Ο οργανισμός των Σίξερς έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο δουλειάς του GM της ομάδας και για αυτό του επέκτειναν το συμβόλαιο για πέντε ακόμη χρόνια.

Επίσης επισημοποιήθηκε και η παρουσία του Ντάριλ Μόρει στο πόστο του διευθυντή.

76ers GM Elton Brand has signed a multiyear contract extension, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Daryl Morey’s five-year deal to be new 76ers President of Basketball Ops. is now official and he will be introduced on Monday afternoon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2020