Κλίπερς: Αυτή είναι η «City» εμφάνιση για το 2021! (pic)

Όσο πλησιάζουν στη διεξαγωγή του NBA Draft, τόσο μεγαλύτερη προώθηση θα λαμβάνει το εμπορικό κομμάτι του ΝΒΑ. Ειδικά φέτος, που θα ξεκινήσει δίχως τα κέρδη των εισιτηρίων. Αυτό σημαίνει πως η λίγκα στηρίζει πολλά στην πώληση των φανελών. Η μία μετά την άλλη, οι ομάδες αποκτούν νέες φανέλες. Έτσι και οι Λος Άντζελες Κλίπερς!

Η νέα φανέλα στην έκδοση «City» μοιάζει με τη φετινή, αλλά είναι σε αντίθετους χρωματισμούς, έχοντας τις λέξεις «Los Angeles» γραμμένες σαν γκρίφιτι, εμπνευσμένη από τον θρυλικό καλλιτέχνη, Mr.Cartoon.

Δείτε τη φανέλα:

The Clippers 2021 “City” jersey has been leaked, via @camisasdanba.

Thoughts? pic.twitter.com/mEoQnXKtMy

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 1, 2020