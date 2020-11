Ντρέξλερ: «Θα είχα κλείσει την καριέρα μου στο Πόρτλαντ, αλλά οι Μπλέιζερς ήθελαν rebuild» (vid)

Ο Κλάιντ «The Glide» Ντρέξλερ αγωνίστηκε με τεράστια επιτυχία στους Μπλέιζερς από το 1984 έως και το 1995 αλλά στα μέσα της σεζόν 1994-95 και δη στις 14 Φεβρουαρίου έγινε trade στους Χιούστον Ρόκετς.

Το Πόρτλαντ είχε λάβει τότε τον Ότις Θορπ, με τον Ντρέξλερ να γυρίζει τον χρόνο πίσω και να μιλάει για εκείνο το trade το οποίο δεν του επέτρεψε να κλείσει την καριέρα του στους Μπλέιζερς.

«Ήταν η εποχή που το Πόρτλαντ επιχειρούσε το rebuild. Μετά απ' όλα αυτά τα υπέροχα χρόνια είχα κάποιους τραυματισμούς στο γόνατό μου. Και θα έλεγα ότι τα παράτησαν λίγο νωρίς. Μάλιστα έδωσαν τον Κέβιν Ντάκγουορθ και γύρισα και τους είπα 'ε, δεν έχουμε σέντερ τώρα'. Και τότε μου εξήγησαν ότι ήθελαν να κάνουν rebuild και γι' αυτό έπρεπε να προχωρήσουν σε μερικά trades. Έτσι πήγα και εγώ στο Χιούστον. Αν δεν είχε συμβεί αυτό θα είχα κλείσει την καριέρα μου στο Πόρτλαντ...» ανέφερε ο Κλάιντ Ντρέξλερ.

NBA legend Clyde Drexler wanted to finish his career with the Portland Trail Blazers. However, on "The Posecast," he explained what went wrong in Portland and why he ultimately orchestrated a trade to the Houston Rockets: pic.twitter.com/kZvwZRcmPW

