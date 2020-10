Κρόφορντ: «Αϊζάια Τόμας, ο κορυφαίος ντριμπλέρ της ιστορίας» (pic & vid)

Είναι ένας από τους κορυφαίους χειριστές μπάλας στην ιστορία του ΝΒΑ, είναι ο άρχοντας του shake n bake. Άρα όταν μιλάει ο κύριος Τζαμάλ Κρόφορντ για ντρίμπλες, κάτι θα ξέρει.

Ο JCrossover μέσω ποσταρίασματος στο twitter διάλεξε τον κορυφαίο ντριμπλέρ στην ιστορία και ο εκλεκτός του ήταν ο θρύλος των Πίστονς, μεγάλος αντίπαλος του Μάικλ Τζόρνταν και κάτοχος 2 πρωταθλημάτων, Αϊζάια Τόμας.

Πάντως οι αναγνώστες του gazzetta.gr είχαν ψηφίσει τον Άλεν Άιβερσον στη συγκεκριμένη κατηγορία

Δείτε την ανάρτηση και θυμηθείτε τις μαγικές ντρίμπλες του Zeke!

One of the best handles in NBA history!

Point guard legend @IsiahThomas made his impressive NBA debut 39 years ago today: 31 PTS (10/19 FG) & 11 AST pic.twitter.com/BZ8i2SKUpF

— Ballislife.com (@Ballislife) October 31, 2020