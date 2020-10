ΝΒΑ - Ένωση Παικτών: Διαφωνία για την ημερομηνία έναρξης, φόβοι για «τρύπα» 1 δις δολάρια

Η Ένωση Παικτών προσπαθεί να τα βρεί με το ΝΒΑ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, όμως δεν είναι μόνο αυτό το αγκάθι.

Ένα... καυτό θέμα αφορά και το πότε θα γίνει το τζάμπολ της σεζόν 2020/21.

Σύμφωνα με το ESPN ακόμα δεν έχουν καταφέρει οι 2 πλευρές να έρθουν σε συμφωνία

Η Ένωση Παικτών θέλει το τζάμπολ να γίνει στις 18 Γενάρη (είναι η Martin Luther King Day), όμως το ΝΒΑ έχει στο μυαλό του άλλη ημερομηνία. Αν πάμε για τζάμπολ τον Γενάρη, τότε η λίγκα θα χάσει ακόμα και 1 δις δολάρια από πλευράς εσόδων. Το ΝΒΑ στοχεύει σε έναρξη στις 22 Δεκέμβρη και regular season με 72 ματς, έχοντας στο μυαλό του και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλωστε οι μέρες των Χριστουγέννων αποτελούν και από τις καλύτερες οικονομικά για το ΝΒΑ, το οποίο δεν θέλει με τίποτα να χάσει την περίοδο αυτή.

ESPN story on NBA-NBPA impasse on agreeing to a December start of season -- and league fears that delaying until January could cost $500 million to $1 billion in losses next season and beyond: https://t.co/v7viCpPahU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2020