Σίξερς: Ο Μόρεϊ φέρνει Μπατίρ στο front office (pic)

Νέος πρόεδρος των Σίξερς θα είναι ο Ντάριλ Μόρεϊ, ο οποίος φαίνεται πως θα έχει ακόμα ένα νέο πρόσωπο στο πλευρό του.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Μόρεϊ θέλει στον Σέιν Μπατίρ στο front office της Φιλαδέλφεια.

Ο πρώην παίκτης των Ρόκετς είναι αντιπρόεδρος των Χιτ και κοντινός φίλος των Μόρεϊ και Έλτον Μπραντ (συμπαίκτες στο Duke).

Ο Μπραντ θα παραμείνει GM της ομάδας.

