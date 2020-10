ΝΒΑ: Αρκετοί παίκτες πιέζουν για έναρξη της σεζόν στις 18 Γενάρη! (pic)

Μπορεί η 22η Δεκέμβρη να είναι η πιο πιθανή ημερομηνία έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes, μια ομάδα παικτών αλλά και σταρ της λίγκας ασκεί πίεση έτσι ώστε η σεζόν να ξεκινήσει στις 18 Γενάρη.

Πάντως αν τελικά η αγωνιστική περίοδος ξεκινήσει στις 22 Δεκέμβρη, τα training camps θα πάνε για την 1η του μήνα.

A 'substantial faction of players and star players' are pushing to start the NBA season on Jan. 18, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/IIyUPG8sjw

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2020