Καρλ: «Το trade του Καρμέλο στους Νικς ήταν ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του ΝΒΑ»!

Πριν από την έναρξη της σεζόν 2010-11, ο Καρμέλο Άντονι ζήτησε ανταλλαγή από τους Ντένβερ Νάγκετς του Τζορτζ Καρλ.

Οι «Σβώλοι» δεν βρήκαν ιδανικά ανταλλάγματα κι έτσι η ανταλλαγή ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο εκείνης της σεζόν, στέλνοντας τον Μέλο στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο ενός blockbuster trade.

Συγκεκριμένα, ο Άντονι μετακόμισε στους Νικς μαζί με τους Τσόνσι Μπίλαπς, Σέλντερν Ουίλιαμς, Άντονι Κάρτερ και Ρενάλντο Μπάλκμαν.

Από την άλλη πλευρά, το Ντένβερ πήρε τους Ουίλσον Τσάντλερ, Ρέιμοντ Φέλτον, Ντανίλο Γκαλινάρι, Τιμοφέι Μοζγκόφ, το 2014 draft-pick α' γύρου των Νικς, το 2012 draft-pick β' γύρου των Ουόριορς, το 2013 draft-pick β' γύρου των Ουόριορς και τρία εκατομμύρια δολάρια.

«Πριν από περίπου 10 χρόνια, ο Μέλο έγινε ανταλλαγή στους Νικς από τους Νάγκετς. Εκείνη η ανταλλαγή δεν έχει εκτιμηθεί σωστά ακόμα και σήμερα. Πιστεύω ακράδαντα πως ήταν ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του ΝΒΑ -για τους Νάγκετς!» ήταν το σχόλιο του βετεράνου κόουτς.

Almost 10 years ago, Melo was traded to the Knicks from our Nuggets.

That trade hasn’t been reviewed properly still.

I strongly believe it was one of the best trades in NBA history - for the Nuggets!

— George Karl (@CoachKarl22) October 27, 2020