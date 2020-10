Ο Κόρβερ περιέγραψε συγκλονισμένος όσα έγιναν την νύχτα που οι Μπακς δεν βγήκαν να παίξουν (vid)

Ήταν 26 Αυγούστου του 2020 όταν οι Μπακς στο Game 5 κόντρα στους Μάτζικ στα φετινά playoffs έγραψαν ιστορία. Τα «Ελάφια» αποφάσισαν να μην βγουν να παίξουν το παιχνίδι, ενώ οι αντίπαλοι τους τους περίμεναν στο παρκέ, δίχως να ξέρουν τι συνέπειες μπορεί να είχαν οι πράξεις τους.

Αστυνομικοί είχαν πυροβολήσει πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά του έχει σοκάρει τις ΗΠΑ προκαλώντας κύμα οργής και μαζικών διαδηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πολλοί ένιωθαν την πίεση αυτή, οι Μπακς όμως αντέδρασαν βγήκαν μπροστά και δημιουργήσαν μια κατάσταση στο ΝΒΑ, που κανείς άλλος δεν είχε δημιουργήσει ξανά. Ο Κάιλ Κόρβερ δύο μήνες μπροστά και όντας συγκλονισμένος ακόμα εξήγησε όσα έγιναν εκείνο το βράδυ στα αποδυτήρια της ομάδας του Μιλγουόκι.

Μεταξύ άλλων ο παίκτης των «Ελαφιών» είπε:

«Καθόμουν στην καρέκλα μου και έκλαιγα και κοιτάω την φανέλα μου που έλεγε black lives matter και λέω τι κάνουμε... Ο Τζορτζ Χιλ αποφάσισε ότι δεν θα παίξει, όπως και ο Στέρλινγκ Μπράουν, που έχει την δικιά του υπόθεση ακόμα ανοιχτή, είπε και εγώ είμαι μαζί του. Είπε εσείς παιδιά δεν χρειάζεται να το κάνετε, εμείς θα μείνουμε εκτός απόψε. Και όλοι καθίσαμε και είπαμε είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε μαζί. Έμεναν μόλις 13 λεπτά για το παιχνίδι. Απλά καθίσαμε εκεί να περάσει ο χρόνος...

Είχαμε μια κουβέντα για το πως δεν γίνεται να μην παίξουμε αυτό το παιχνίδι και απλά να επιστρέψουμε στα δωμάτια μας να παίξουμε χαρτιά ή βίντεο games. Τι θα κάνουμε; Ήμασταν στα αποδυτήρια και μιλήσαμε με τον κυβερνήτη. Μιλήσαμε με την οικογένεια του Μπλέικ, γυρνούσαμε το τηλέφωνο να ακούσουμε όλοι, εκείνες οι στιγμές... ακούσαμε ότι άλλες ομάδες δεν θα έπαιζαν, πιθανότατα κάποιοι νευρίασαν μαζί μας και εκείνη την στιγμή που ακούγαμε την οικογένεια του, απλά κλάψαμε. Δεν ξέραμε τι θα φέρει το μέλλον ή τι ακριβώς κάναμε, αλλά ξέραμε ότι κάναμε το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Ήταν μια εκπληκτική στιγμή, το να βλέπουμε όλες τις ομάδες να κάνουν το ίδιο... ήταν δυνατό».

Last night Kyle Korver explained the decision for the Milwaukee Bucks to stick together during an intense locker room meeting inside the NBA Bubble, and how it helped bring about change. pic.twitter.com/1wPi4brcyN

