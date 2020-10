Όταν ο Τζον Στόκτον έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ! (vid)

Σε ένα ντοκιμαντέρ για την Dream Team, ο Τζον Στόκτον έχει αποφασίσει να βγει για μία βόλτα στους δρόμους της Βαρκελώνης σε ένα από τα ρεπό του μπασκετικού τουρνουά. Μολονότι διάσημος και συμπαίκτης με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, περνάει απαρατήρητος. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο προσόν του.

Ακόμη και όταν ρωτάει μία κυρία, αν συνάντησε κάποιον από τους Αμερικανούς αστέρες, εκείνοι - παρά το γεγονός ότι είχε έναν μπροστά της - αποκρίθηκε πως είχε δει τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ!

Ο Στόκτον εμφανίστηκε στο ΝΒΑ στις 26 Οκτωβρίoy 1984 και άφησε το στίγμα του στο παιχνίδι. Ακόμη και σήμερα, 32 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να είναι πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ με 15.806 τελικές πάσες. Και τον πρώτο που τον απειλεί να είναι ο Κρις Πολ, σχεδόν 6.000 ασίστ πιο πίσω (9.653).

Το έτερο ήμισυ του Καρλ Μαλόουν στους Γιούτα Τζαζ αποδείχτηκε και... iron man: Έπαιξε και στα 82 ματς της κανονικής περιόδου στις 16 από τις 19 σεζόν, στις οποίες αγωνίστηκε.

Όσο για την προσφορά του; Εκτός από τις ασίστ, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει πως ο δικό του σου έστειλε για πρώτη φορά τους Γιούτα Τζαζ στους τελικούς του 1997. Ενώ το 1998 ήταν εκείνος που είχε σημειώσει το σουτ που θα έδινε τη νίκη στους Τζαζ, αν δεν υπήρχε ο Μάικλ Τζόρνταν και το περίφημο «The Shot».

36 years ago today, John Stockton made his NBA debut with the @UtahJazz

He played all 82 games in 12 of his next 13 seasons!

He played 82 games in 16 of his 19 seasons (with the same team)!pic.twitter.com/uWZpLLUH7V

— Ballislife.com (@Ballislife) October 26, 2020