Ο Τζορτζ Χιλ στους δρόμους του Μιλγουόκι, ζητάει από τον κόσμο να ψηφίσει

Ο Τζορτζ Χιλ κέρδισε τις ακτιβιστικές... σαρδέλες του στη «φούσκα» του Ορλάντο. Ως ο άνθρωπος που παρακίνησε τους συμπαίκτες τους στους Μιλγουόκι Μπακς, προκειμένου να γίνει εκείνο το απίστευτο μποϊκοτάζ! Ο Χιλ λατρεύει την ενασχόληση με τα κοινά. Και οι επικείμενες εκλογές των ΗΠΑ του δίνουν την υποχρέωση να περάσει το μήνυμά του.

Φόρεσε μία μπλούζα των Μπακς, η οποία είχε τη λέξη «VOTE» (σ.σ.: ψηφίστε) και μαζί με τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Άλεξ Λάσρι βγήκαν στις γειτονιές του Μιλγουόκι, προκειμένου να ζητήσουν από τους πολίτες να ψηφίσουν!

Ο Χιλ ζει στο Σαν Αντόνιο, όταν δεν έχει υποχρεώσεις με τους Μπακς, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει το αεροπλάνο και να γίνει μέλος μιας ομάδας 50 εθελοντών που βγήκαν στους δρόμους.

«Δεν είμαι εδώ για να πω σε κανέναν ποια πλευρά πρέπει να ψηφίσει. Αλλά είμαι εδώ για να πω χρησιμοποιήστε τη φωνή και την ψήφο σας», ήταν τα λόγια του Χιλ.

Did you know Bucks point guard George Hill flew up from Texas this weekend to canvas for early voting? Read more here.https://t.co/sw5XlfLA1b

— Ethan Duran (@duranethanj) October 26, 2020