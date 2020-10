O Τζάρεντ Ντάντλεϊ πήρε το τρόπαιο του πρωταθλητή στο σπίτι του! (pic)

Ο Τζάρεντ Ντάντλεϊ περίμενε καρτερικά. Πολλά χρόνια. Άλλαξε μπόλικες φανέλες, έπαιξε με πολλούς και γνωστούς βετεράνους. Αλλά τον τίτλο τον κέρδισε στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Έτσι, ο Ντάντλεϊ μπόρεσε να πραγματοποιήσει μία υπόσχεση. Να πάει τον τίτλο στο σπίτι του στο Σαν Ντιέγκο! Και όχι μόνο. Φωτογραφήθηκε με τους φίλους του και δεν δείχνει διατεθειμένος να τον αφήσει σύντομα.

Για την ιστορία, ο Ντάντλεϊ έχει υπάρξει συμπαίκτης με τους: Σακίλ Ο'Νιλ, Στιβ Νας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βινς Κάρτερ, Κρις Πολ, Μπλέικ Γκρίφιν, Τζον Ουόλ, Γκραντ Χιλ, Μπράντλεϊ Μπιλ και Αμάρε Στανταμάιερ.

Always said if I ever won a NBA Championship I would bring the trophy back home! #SanDiego pic.twitter.com/C5Z1AGtKC8

— Jared Dudley (@JaredDudley619) October 24, 2020