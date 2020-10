Πέλικανς: Ανακοίνωσαν Σταν Βαν Γκάντι (pic)

Ήταν γνωστό πως οι Πέλικανς θα είναι ο νέος προπονητικός σταθμός του Σταν Βαν Γκάντι και πλέον η ομάδα της Νέας Ορλεάνης το έκανε επίσημο.

Οι Πελεκάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του πολύπειρου κόουτς, με τον Βαν Γκάντι να υπογράφει 4ετές συμβόλαιο

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως head coach σε Xιτ, Μάτζικ και Πίστονς. Πλέον είναι κοντά στο να αντιμετωπίσει και τον αδερφό του, Τζεφ που είναι πολύ κοντά στους Ρόκετς.

The New Orleans Pelicans have named Stan Van Gundy as the team’s head coach!

Story: https://t.co/jTkf7PrLC5 pic.twitter.com/4ksmqcWjRL

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 22, 2020