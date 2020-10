Όταν ο Μπιλ Ράσελ πέρασε πάνω από τον αντίπαλό του για να σκοράρει (vid)

Είναι μία καλή ευκαιρία για μία γερή βουτιά στο παρελθόν. Μία αναφορά στον Μπιλ Ράσελ, τον άνθρωπο που έχει περισσότερα δακτυλίδια από τα δάκτυλα και των δύο χεριών του!

Πολλοί έχετε ακούσει για τον Μπιλ Ράσελ, τον θρύλο των Μπόστον Σέλτικς. Αυτόν που έδωσε το όνομά του στο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών.

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκε ένα ασπρόμαυρο βίντεο, το οποίο δείχνει τον Ράσελ να βγαίνει στον αιφνιδιασμό, να σηκώνεται από τις διακεκομμένες γραμμές, να περνάει πάνω από έναν αμυντικό και να αφήνει τη μπάλα στο καλάθι...

Δεν το πιστεύετε; Δείτε το βίντεο:

Bill Russell jumping over someone like a hurdle looks like Space Jam stuff pic.twitter.com/XdG7xDznzx

— Celtics Junkies (@Celtics_Junkies) October 22, 2020