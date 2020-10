Η... εκτόξευση του ΛεΜπρόν στο ΝΒΑ2Κ: Ξεκίνησε με 78, τώρα έχει 98! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει το καλύτερο rating στο ΝΒΑ2Κ21, αφού φτάνει στο 98.

Το Bleacher Report μάζεψε όλα τα ratings του Βασιλιά από το 2004 μέχρι σήμερα και τα παρουσίασε στον κόσμο.

Ο LBJ είχε 78 overall στην πρώτη του σεζόν του ΝΒΑ, ενώ την επόμενη πήγε στο 88!

Το κορυφαίο rating ever του ΛεΜπρόν ήρθε στο ΝΒΑ2Κ14 που ειχε 99.

LeBron is the No. 1 player on @NBA2K at 98 overall

2004 - 78

2005 - 88

2006 - 97

2007 - 98

2008 - 97

2009 - 98

2010 - 96

2011 - 97

2012 - 98

2013 - 98

2014 - 99

2015 - 98

2016 - 94

2017 - 96

2018 - 97

2019 - 98

2020 - 97

2021 - 98 pic.twitter.com/yx2RDhN0Ub

Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2020