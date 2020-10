H απαγόρευση στις πτήσεις μεταξύ Καναδά - ΗΠΑ στέλνει τους Ράπτορς στο Λούιβιλ (pic)

Με τα ταξίδια μεταξύ Καναδά και Αμερικής να έχουν απαγορευτεί εξαιτίας της πανδημίας, που συνεχίζει και μαστίζει τον πλανήτη, οι Ράπτορς ψάχνουν λύση για την επόμενη σεζόν. Με τις τελευταίες εξελίξεις να έχουν ως ημερομηνία επανέναρξης την 18η του Ιανουαρίου, η ομάδα του Τορόντο ψάχνει να βρει την καλύτερη συνθήκη για εκείνη.

Σύμφωνα με το Yahoo Sports, οι Ράπτορς ψάχνουν γήπεδο στην Αμερική για να τους φιλοξενήσει και φαίνεται πως ξεχωρίζει το Λούιβιλ. Το γήπεδο «KFC Yum» πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ομάδα και αγώνες του ΝΒΑ και οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι Ράπτορς κοιτούν και τις μεγαλύτερες αγορές, όπως η Νέα Υόρκη ή το Σικάγο , με την ελπίδα να υπάρχουν οπαδοί την επόμενη σεζόν, κάτι που για την ώρα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Οι συζητήσεις είναι πολλές για την ώρα, όπως και τα ανοιχτά θέματα και όσο περνάει ο καιρός σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις.

Louisville's KFC Yum! Center has been considered as a potential alternative location for the Raptors to play next season, per @VinceGoodwill

Currently, travel from the U.S. into Canada is banned due to COVID-19 pic.twitter.com/Nypv88BuVw

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2020