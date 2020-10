Νούρκιτς: Προπονείται μαζί με τον Ράτζα! (pic)

Μπορεί το ΝΒΑ να αργεί ακόμα να ξεκινήσει (πάει για 18 Γενάρη), ωστόσο ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν σταματά τη σκληρή δουλειά.

Το Bosnian Beast θέλει να είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν και μαζί του είναι και ένας θρύλος του κροατικού μπάσκετ.

Ο λόγος για τον Ντίνο Ράτζα, με τον σέντερ των Μπλέιζερς να ανεβάζει φωτογραφία στο twitter. Σίγουρα θα του έμαθε μερικά... μυστικά και κινήσεις στη ρακέτα.

I just try to concentrate on concentrating.

#workethic #basketballneverstops #hadžomoj pic.twitter.com/LkUYCSfJYq

— Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) October 20, 2020