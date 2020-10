Λέικερς: Παλεύουν να... ξεφορτωθούν το συμβόλαιο του ξεχασμένου Ντενγκ! (pic)

Προσπαθούν να αδειάσουν χώρο ενόψει free agency οι Λέικερς. Σύμφωνα με τον Shams Charania, οι Λιμνάνθρωποι έχουν κάνει αίτηση στη λίγκα με σκοπό να εξαφανιστεί το συμβόλαιο του Λούολ Ντενγκ από τα... βιβλία της ομάδας.

Ο Σουδανός είχε συμφωνήσει σε buyout με τους Λέικερς το 2018, αποσύρθηκε από το μπάσκετ τον περασμένο Οκτώβρη και έχει να πάρει μισθούς (αν δεν αλλάξει κάτι) από την ομάδα μέχρι το 2022.

Sources: The Lakers have requested a career-ending injury application to have Luol Deng’s salary removed from team books. Deng agreed to buyout with Lakers in 2018, retired last October and is owed salary through 2022.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020