Ουόριορς: «Ταξίδεψαν» στο draft του Κάρι! (pics)

Δεν ξεχνούν την ημέρα που διάλεξαν τον Στεφ Κάρι στο draft οι Ουόριορς.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία έγινε draft το 2009 απο το Γκόλντεν Στέιτ και από τότε έχει πάρει 3 πρωταθλήματα με την ομάδα.

Είναι το πρόσωπο των «πολεμιστών» και ο καλύτερος παίκτης της ιστορίας τους.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει εκείνη τη βραδιά με τον άνθρωπο που έχει ξεφτιλίσει το τρίποντο!

June 25, 2009 - "With the seventh pick, the Golden State Warriors select..." pic.twitter.com/2A03N54KnC

— Golden State Warriors (@warriors) October 19, 2020