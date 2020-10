Τζέφερσον για σύγκριση ΛεΜπρόν - MJ: «Γιατί ο Τζόρνταν πήγε μόνο σε έξι Τελικούς»;

Ο μύθος του ΛεΜπρόν Τζέιμς γιγαντώνεται κόντρα στις απόψεις των... haters ενώ το μόνο που ζήτησε ο «Βασιλιάς» έπειτα από το τέταρτο πρωτάθλημα στην τεράστια καριέρα του είναι σεβασμός!

Ο Τζέιμς αποτελεί πλέον τον μοναδικό παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης με τρεις διαφορετικές ομάδες (Χιτ, Καβαλίερς, Λέικερς), φέρνοντας ξανά στην επικαιρότητα την κουβέντα περί G.O.A.T.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω... Αναρωτιέται κανείς γιατί ο Τζόρνταν πήγε μόνο σε έξι NBA Finals; Σκεφτείτε το... Γιατί ο Τζόρνταν έπαιξε μόνο σε έξι Τελικούς; Είναι ένα ζήτημα» ανέφερε στην αρχική τοποθέτηση του ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον στο SiriusXM Radio.

«Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αποκλείσει τους Πίστονς, ήταν αδύνατον να νικήσει τους Λέικερς στους Τελικούς. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αποκλείσει τους Σέλτικς, ήταν αδιανόητο να κερδίσει τους Λέικερς στους NBA Finals. Υπήρχαν χρονιές που ακόμα κι αν προκρινόταν στους Τελικούς του ΝΒΑ, θα έχανε από τους Λέικερς! Δεν λέω ότι ο ΛεΜπρόν είναι καλύτερος του Τζόρνταν ή ότι ο MJ είναι καλύτερος του ΛεΜπρόν! Όταν όμως ρίξετε μια ματιά στις προκρίσεις του Τζέιμς σε Τελικούς και ότι έχει 4/10, ουδείς αναφέρει ότι ο Τζόρνταν έμεινε στους έξι! Σε πόσους έπαιξε ο Μπιλ Ράσελ; 13; Είχε 11/13 ή κάτι τέτοιο... Είναι απίθανη επίδοση. Όλοι λένε πως: "ΟΚ, ο ΛεΜπρόν έχει 10 συμμετοχές αλλά έχανε". Γιατί όμως ο Τζόρνταν έμεινε στους έξι»;

