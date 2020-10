Ο ΛεΜπρον δεν αφήνει στιγμή το τρόπαιο, έφτασε με αυτό αγκαλιά στο Βέγκας! (vids)

Οι Λέικερς βρίσκονται στο Βέγκας για να γιορτάσουν για το πρωτάθλημα τους και ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει φτιάξει μια μοναδική σχέση με το τρόπαιο.

Μετά τα παράπονα που του έκανε ότι τον απάτησε τα τελευταία 5 χρόνια, πλέον όλα ανήκουν στο παρελθόν και οι δυο τους είναι μαζί όλη την ώρα.

Οι Λέικερς βρίσκονται στο Βέγκας και συνεχίζουν να γιορτάζουν για το τρόπαιο τους, αλλά το κύπελλο δεν αλλάζει χέρια και βρίσκεται ασφαλές στην αγκαλιά του «Βασιλιά».

LeBron and the Larry O'Brien trophy together in Vegas

(via @_edizzlee)pic.twitter.com/queIKaIxhk

— SportsCenter (@SportsCenter) October 19, 2020