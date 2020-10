Η απίθανη ατάκα του Τζόρνταν στον Κόμπι (vids)

Η δάδα μόλις είχε αλλάξει χέρια. Ο Μάικλ Τζόρνταν αποφάσισε να κάνει μία τελευταία... χαλάστρα στον διάδοχό του, Κόμπι Μπράιαντ.

Τα χρόνια της Ουάσινγκτον δεν είναι τα καλύτερα για τον Air. Μέτρησε 20 πόντους μέσο όρο στα 40 χρόνια του, αλλά η ομάδα δεν βρέθηκε στα playoffs.

Κάπως έτσι, τα highlights των Ουίζαρντς περιορίζονται σε μερικές ιστορίες. Μία απ' αυτές περιέχει και τον Κόμπι Μπράιαντ.

Σε μία αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ουίζαρντς, το 2003, όλοι περίμεναν τις μεταξύ τους μονομαχίες. Ακόμη και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τζον Κιούζακ.

Ο οποίος μετέφερε στο σόου του Τζίμι Κίμελ έναν απίθανο διάλογο ανάμεσα στους δυο.

«Ξέραμε ότι σε κάποιο σημείο του αγώνα θα παίξουν ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Κόμπι πήρε την μπάλα, ζήτησε απ' τους άλλους να κάνουν στην άκρη και πήγε απέναντι στον Μάικλ. Μόνο που ο Τζόρνταν έβαλε σωστά το κορμί του και κέρδισε το επιθετικό φάουλ. Εκεί που ο Κόμπι του δίνει το χέρι για τον βοηθήσει, ο Μάικλ του λέει γελώντας “όλοι στο γαμ... κτήριο ήξεραν ότι δεν θα πασάρεις”. Φυσικά και ο Κόμπι έσκασε στα γέλια».

John Cusack reveals what Michael Jordan said to Kobe during this infamous photo from their last game in 2003. pic.twitter.com/9UJQhGarVI

— Kobe Highlights / Motivation (@kobehighlight) October 17, 2020