Γκριν: «Όταν ήρθα στους Ουόριορς ήταν γαμ... losers, ήθελα να τους βοηθήσω να νικήσουν» (pic)

Ποτέ δεν πλήττεις με τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Το... κακό παιδί των Ουόριορς μίλησε για το draft του 2012 και την μεταπήδηση του στο Γκόλντεν Στέιτ, αναφέροντας πως τότε ήταν γαμ... losers.

«Όταν ήρθα στους Ουόριορς ήμουν σε φάση "γαμ@@@τε όλοι. Ήρθα εδώ για να νικήσω και εδώ είναι γαμ... losers. Ποτέ δεν είχα χάσει στη ζωή μου», ανέφερε στο Brownprint Podcast.

Πάντως μαζί τους (και εξαιτίας των Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον, Ιγκουοντάλα) έφτασε 3 πρωταθλήματα (2015 ,2017, 2018), κάνοντας σπουδαία δουλειά στην άμυνα αλλά και στον πνευματικό τομέα της ομάδας, ενώ ήταν κλειδί για να τους κρατά ενωμένους.

