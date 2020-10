Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του κατά της αστυνομικής βίας στη Νιγηρία (pics)

Αρκετοί αθλητές συντάσσονται στο κίνημα κατά της αστυνομικής βίας στη Νιγηρία. Μεταξύ αυτών κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος με μια γροθιά και τη σημαία της Νιγηρίας δηλώνει κατά των ακραίων πράξεων από τις Αρχές προς πολίτες.

Μαζί με τον MVP του ΝΒΑ, οι Όσιμεν της Νάπολι και Νουάνκουο της Κροτόνε, που σκόραραν απέναντι σε Αταλάντα και Γιουβέντους αντίστοιχα, πανηγύρισαν στέλνοντας το μήνυμα τους: «Τέλος στην Αστυνομική Βαρβαρότητα στην Νιγηρία».

Simy Nwankwo in support of the #EndSARS protest held up a shirt reading #EndPoliceBrutalityinNigeria after he scored a goal for Crotone against Juventus earlier today. pic.twitter.com/z3Hb9AFTL8

— Akpraise (@AkpraiseMedia) October 17, 2020