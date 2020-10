Η απίθανη απορία του Giannis στο σχόλιο της Μαράια (pic)

Απορίες υπάρχουν πολλές. Αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε ένα σχόλιο της συντρόφου του, Μαράια, διαθέτει αφοπλιστική ειλικρίνεια.

«Η κοπελιά μου μόλις με αποκάλεσε περίεργο/ανόητο. Είναι κομπλιμέντο; Πείτε μου στα σχόλια», ήταν το tweet που ανέβασε. Και είχε ανταπόκριση.

Σε λίγη ώρα, είχε 535 σχόλια και σχεδόν 7.000 likes. Όχι και άσχημα για τον δις MVP του NBA.

My girl just called me a weirdo/goofy, is that a complement? Let me know in the comments pic.twitter.com/X6PXRs4suK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 17, 2020