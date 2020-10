Μπιλ: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Ουίζαρντς» (pic)

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για τον Μπράντλεϊ Μπιλ, όμως ο σταρ των Ουίζαρντς τόνισε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Ουάσινγκτον.

«Θέλω να νικάω, η ομάδα θέλει να νικάει. Και ξέρω πως μπορούμε να νικήσουμε. Ξέρω ότι είμαι σε ένα μέρος που μπορούμε να νικήσουμε. Ξέρω πως μπορούμε να πάρουμε παίκτες για να νικήσουμε», ανέφερε.

Ο Μπιλ βρίσκεται στους... μάγους από το 2010 και έχει παίξει 2 φορές σε All Star.

Bradley Beal says he wants to finish his career with the Wizards

"I want to win and we got to win. And I know we can win. I know it’s a place where we can win and I know it’s a place where we can get guys to come here to win."

(Via @hoopshype ) pic.twitter.com/jlz3KEbdDR

— NBA Central (@TheNBACentral) October 16, 2020