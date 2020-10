Ρόκετς: Θέλουν Εμπίντ, όλοι διαθέσιμοι για ανταλλαγή πλην Χάρντεν! (pic)

Οι Ρόκετς έχουν μεγάλα σχέδια για τη νέα σεζόν, αφού ψάχνουν τρόπο να γίνουν διεκδικητές του τίτλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το Χιούστον έχει στο στόχαστρο τον Τζοέλ Εμπίντ και είναι διατεθειμένο να δώσει αρκετά ανταλλάγματα για να τον αποκτήσει.

Οι... ρουκέτες δεν έχουν πρόβλημα να συμπεριλάβουν οποιονδήποτε παίκτη τους στο πακέτο εκτός του Τζέιμς Χάρντεν που είναι αμετακίνητος. Πάντως σίγουρα ο Ντοκ Ρίβερς που είναι πλέον προπονητής στη Φιλαδέλφεια, θα έχει αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη ανταλλαγή.

Σκεφτείτε δίδυμο Εμπίντ-Χάρντεν στο Χιούστον. Τρομακτικό!

Houston Rockets are interested in trading for Philadelphia 76ers big man, Joel Embiid.

Hearing that everything is available except James Harden.

Will monitor. pic.twitter.com/szllhrjlEk

