ΛεΜπρον στην κούπα του Πρωταθλήματος: «Δεν πιστεύω ότι με απατούσες 5 χρόνια» (pic & vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι και πάλι πρωταθλητής, οδηγώντας τους Λέικερς στο 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Ο «Βασιλιάς» εκτός από όλες τις στιγμές που είδαμε, είχε και μια πιο προσωπική με το τρόπαιο «Larry O' Brien», στο οποίο αποφάσισε να κάνει τα παράπονα του.

Συγκεκριμένα του είπε, έχοντας το αγκαλιά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με απατούσες τα προηγούμενα 5 χρόνια», σχολίασε ο Τζέιμς, με τους δυο τους πάντως να είναι πιο... αγαπημένοι από ποτέ.

LeBron saying the Larry O’Brien was cheating on him @KingJames (via @JaValeMcGee) pic.twitter.com/oD9xXwmDxi

— Overtime (@overtime) October 16, 2020