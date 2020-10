Ντέιβ Γιέργκερ: Στο προπονητικό τιμ του Ντοκ Ρίβερς

Ο νέος προπονητής των 76ers επέλεξε τον Γιέργκερ για το προπονητικό του τιμ στην Φιλαντέλφεια, αν και ο πρώην τεχνικός των Σακραμέντο Κινγκς και των Μέμφις Γκρίζλις είχε περάσει και από συνέντευξη στους Πέισερς.

Η ομάδα της Ιντιάνα εξέταζε την περίπτωση του Γιέργκερ για head coach, αλλά σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, εκείνος θα βρεθεί στο πλευρό του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς.

Rivers begins building out his 76ers coaching staff with Joerger, who had recently interviewed for the Pacers head coaching job. https://t.co/YeSF5AR5Ez

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020