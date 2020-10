Μπορεί ο Έλληνας σούπερ σταρ να μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι καθώς εκπνέει το τετραετές συμβόλαιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ισχύ από το 2017, αλλά το όνομά του άρχισε ήδη να «παίζει» δυνατά στις ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν!

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια στο «The Athletic» οι Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να τα δώσουν όλα για όλα προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις προθέσεις του όσον αφορά την πιθανότητα πρόωρης επέκτασης με max συμβόλαιο.

Κλειδί στην υπόθεση είναι ο Μπαμ Αντεμπάγιο καθώς το Μαϊάμι σκοπεύει να του προσφέρει ανανέωση και τα πάντα θα κριθούν από τον χώρο που θα υπάρχει στο salary cap. Αντίθετα θα είναι free agents οι Ντράγκιτς, Κράουντερ και Ντέρικ Τζόουνς και θεωρείται δύσκολο να συνεχίσουν στη Φλόριντα.

The Miami Heat are going 'all in' to sign Giannis. pic.twitter.com/qt78RI6FTD

— theScore (@theScore) October 15, 2020