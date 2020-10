Ρόκετς: Ο Λου πήρε προβάδισμα για head coach (pic)

Τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Μάικ Ντ'Αντόνι αναζητούν οι Ρόκετς. Σύμφωνα με το ESPN, ο Τάιρον Λου πήρε προβάδισμα για τη θέση, μετά τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Χιούστον.

Πάντως δεν πρόκειται να του κάνουν πρόταση πριν συναντηθούν και με τον Τζεφ Βαν Γκάντι αυτή την εβδομάδα.

Ο Λου κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Καβς του 2016, μετά την μεγάλη ανατροπή (από 3-1 σε 3-4) κόντρα στους Ουόριορς.

Another New Orleans finalist -- Clippers assistant Ty Lue -- has a meeting set for this week too, sources tell ESPN. https://t.co/kVZdG9rKek

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 13, 2020