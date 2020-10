Τραμπ: «Ούτε οι... Κινέζοι δεν είδαν τους NBA Finals, ένας αγώνας NFL τους ξεπέρασε»! (pic)

Οι Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, ισοφαρίζοντας την επίδοση των Σέλτικς (17) όμως η τηλεθέαση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη... κατρακύλησε.

«Η τηλεθέαση των NBA Finals παρουσίασε πτώση κατά 70%, τους ξεπέρασε ένας αγώνας NFL το Σάββατο1 Ίσως τους είδαν στην Κίνα, αλλά αμφιβάλλω και γι' αυτό. Μηδενικό ενδιαφέρον» ήταν το μήνυμα του Πλανητάρχη.

Εξάλλου, σε παλαιότερη τοποθέτηση του είχε αναφέρει πως τα τα νούμερα τηλεθέασης είναι πολύ άσχημα γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από το ΝΒΑ. «Νομίζω πως λειτουργούν σαν πολιτική οργάνωση» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.

Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020