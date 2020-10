Λέικερς: Η εντυπωσιακή mini movie του Game 6 με... Μάτζικ Τζόνσον, Τζαμπάρ, Κόμπι (vid)

«Μάτζικ» Τζόνσον, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Κόμπι Μπράιαντ και άλλες δόξες του παρελθόντος παρελαύνουν από το βίντεο του ΝΒΑ για χάρη των νέων πρωταθλητών.

Δείτε πώς κατάφεραν οι Λέικερς να σκαρφαλώσουν και πάλι στην κορυφή του ΝΒΑ. Όλα τα παρασκήνια του Game 6. Από τη στιγμή που μπήκαν στα αποδυτήρια, μέχρι και την ώρα που κράτησαν στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο...

#NBAFinals Game 6 Mini-Movie

The @Lakers made history in Game 6 winning the franchise’s 17th NBA Title, tying the Boston Celtics for the most in NBA history. With the win, @KingJames secured his 4th NBA Title and 4th NBA Finals MVP Award. pic.twitter.com/43n7Kyhq3q

— NBA (@NBA) October 13, 2020