Ντόνοβαν Μίτσελ: Κάνει videobomb στο μάθημα της αδερφής του! (vid)

Το... μαρτύριο της «φούσκας» ολοκληρώθηκε νωρίς για τον Ντόνοβαν Μίτσελ και τους Γιούτα Τζαζ. Και η επιστροφή στην κανονικότητα, μακριά από το Ορλάντο και το ΝΒΑ διαθέτει και ευτράπελα.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ αποφάσισε να διακόψει το διαδικτυακό μάθημα της αδερφής του με έναν πρωτότυπο τρόπο!

Εμφανίστηκε πίσω της, την ώρα του μαθήματος, κρατώντας ένα πίνακα, στον οποίο είχε γράψει «Γεια σας παιδιά».

Η αλήθεια είναι πως η αδερφή του αισθάνεται άβολα, κάτι που δεν εμπόδισε τον γκαρντ των Γιούτα Τζαζ να συνεχίζει τα πειράγματα του.

Donovan Mitchell messing with his sister during her online class @spidadmitchell pic.twitter.com/6Zdm6hZcRE

— Overtime (@overtime) October 12, 2020