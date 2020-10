Λος Άντζελες Λέικερς: Ακόμη μοιράζει ασίστ ο Ραζόν Ρόντο (vid)

Μία ωδή στις ικανότητες του Ραζόν Ρόντο. Αυτές δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Τη... ζημιά στο μπασκετικό γίγνεσθαι του την έκανε ο χαρακτήρας του.

Αλλά και αυτός μπορεί να μπει στην άκρη, όταν διαπιστωθεί το μπασκετικό ταλέντο του.

Ο Ρόντο έγινε ο πρώτος παγκίτης (από τη σεζόν 1970-1971 και μετά, όταν άρχισαν να καταγράφονται οι βασικοί) που ξεπερνάει τις 100 ασίστ κατά τη διάρκεια της post season!

Στα playoffs του 2020 ο Ρόντο μοίρασε 105 ασίστ, ξεπερνώντας τον Μανού Τζινόμπιλι (95 τελικές πάσες το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς), τον Μάικλ Κούπερ (δις με 93 το 1985 και 90 το 1987 με τους Λέικερς), τον Σαμ Κασέλ (93 το 1994 με τους Χιούστον Ρόκετς).

Rajon Rondo is the only player to record at least 100 assists off the bench in a single postseason since starters were first officially recorded by the NBA in 1970-71:

105 - Rondo, 2020

95 - Manu Ginobili, 2014

93 - Michael Cooper, 1985

93 - Sam Cassell, 1994

90 - Cooper, 1987 pic.twitter.com/t6cBQEHbal

— Justin Kubatko (@jkubatko) October 12, 2020