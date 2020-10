ΝΒΑ: Τρίτο φαβορί για τον τίτλο οι Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Η μυρωδιά από τις σαμπάνιες που άνοιξαν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη «φούσκα» του Ορλάντο δεν πρόλαβε καν να εξατμιστεί.

Και οι νέες πιθανότητες για τον επόμενο πρωταθλητή ήδη κυκλοφόρησαν.

Και ενώ το επόμενο πρωτάθλημα δεν έχει ημερομηνία έναρξης.

Αλλά και του Άντονι Ντέιβις, εφόσον αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Στη δεύτερη θέση των στοιχηματικών εταιριών βρίσκεται η άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, οι Κλίπερς. Ακόμη και αν δεν έχουν βρει τον αντικαταστάτη του Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο τους. Και ενώ είναι άγνωστο το μέλλον του Πολ Τζορτζ στους Κλίπερς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο δις MVP, Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθούν τις ομάδες του Λ.Α.. Σε καμία περίπτωση τρίτοι και... καταϊδρωμένοι. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τους θεωρούν, για άλλη μία σεζόν, ως τα «αφεντικά» της Ανατολής.

Στο Ουϊσκόνσιν μπορούν να καυχιόνται πως ξεπερνούν στις προτιμήσεις (και στα στοιχήματα), τόσο τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όσο και τους Μπρούκλιν Νετς.

Οι πρώτοι θα έχουν ξανά την επόμενη σεζόν τους Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον, ενώ οι δεύτεροι τον Κέβιν Ντουράντ!

The Bucks are heavy favorites to come out of the East, and open with the 3rd best title odds in the NBA for 2021. pic.twitter.com/mK5zfhB5xs

— Bucks Nation (@MKEBucksNation) October 12, 2020