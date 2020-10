Λέικερς: Καρούσο αντί Ντουάιτ Χάουαρντ προτιμά ο Βόγκελ (vid)

Οπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Φρανκ Βόγκελ προτιμάει κοντό σχήμα στην αρχική πεντάδα των Λέικερς και γι' αυτόν τον λόγο θα ξεκινήσει το Game 6 των NBA Finals με τον Άλεξ Καρούσο και όχι με τον Ντουάιτ Χάουαρντ.

Αυτό σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι ο Άντονι Ντέιβις θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως σέντερ, ενώ την ίδια ώρα ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου το μαρκάρισμα του Τζίμι Μπάτλερ.

JUST IN: Lakers planning to make a starting lineup change: Alex Caruso in place of Dwight Howard, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/IwT2A6Y69C

— Stadium (@Stadium) October 11, 2020