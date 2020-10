Ρόμπινσον: Έκανε ρεκόρ με τις 7 τρίποντες «βόμβες»! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Ντάνκαν Ρόμπινσον στον 5ο τελικό, βοηθώντας τον Μπάτλερ και το Μαϊάμι να μειώσουν τη σειρά σε 3-2.

Ο σουτέρ της ομάδας του Σποέλστρα κατάφερε να ισοφαρίσει το ρεκόρ παίκτη των Χιτ για τρίποντα σε ένα ματς, αφού ευστόχησε σε 7. Αυτή είναι η 2η φορά που βάζει 7 τρίποντα στην postseason.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στην ιστορία της ομάδας έχουν μαζί 2 τέτοια ματς.

