Λίλαρντ: «Ο ΛεΜπρόν έκανε το σωστό όμως εγώ θα σούταρα»! (pics & vid)

Οι Λέικερς είχαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τη νίκη το Game 5 και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα όμως ο Ντάνι Γκριν ήταν μοιραίος για τους Καλιφορνέζους.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε την επίθεση, οι παίκτες των Χιτ τον έκλεισαν στη ρακέτα κι εκείνος πάσαρε στον Γκριν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας του αγώνα όμως αστόχησε ολομόναχος από την κορυφή.

Από την πλευρά του, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ κλήθηκε να σχολιάσει τη φάση τονίζοντας: «Ο ΛεΜπρόν έκανε το σωστό όμως εγώ θα σούταρα»! Μάλιστα υπερασπίστηκε τον Γκριν, τονίζοντας πως «απλώς έχασε ένα σουτ...».

No... he made the right play... but I woulda shot on both they ass https://t.co/DlXw0UWShq

Danny green and markieff Morris are literally the last people in the arena you would want touching the ball in this situation lmao pic.twitter.com/9saHG2kus8

— John (@iam_johnw) October 10, 2020