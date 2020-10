Ξανά στο χειρουργείο ο Πορζίνγκις για να απαλλαγεί από το πρόβλημα στο γόνατο

Ο παίκτης των Μάβερικς τραυματίστηκε στα playoffs και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του μέχρι το τέλος. Όπως ανακοίνωσαν οι Μάβερικς, ο Πορζίνγκις εγχειρίστηκε στο δεξί γόνατο, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε στον μηνίσκο. Χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην δράση δεν υπάρχει, ενώ οι Μάβερικς είναι αισιόδοξοι ότι ο παίκτης τους θα καταφέρει να πάρει μέρος στα προπονητικά καμπ.

Εξαιτίας του κορονοϊού κανείς δεν ξέρει πως θα πάει το πρόγραμμα και πότε θα ξεκινήσει η επόμενη σεζόν, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα. Ο Πορζίνγκις έχει περάσει αρκετούς τραυματισμούς, το 2018 έκοψε τον αχίλλειο του και φέτος στα playoffs απέκτησε θέμα και με το γόνατο του. Οι θεραπείες με το πλάσμα δεν βοήθησαν γι' αυτό και αποφασίστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να ξεφορτωθεί το πρόβλημα στον μηνίσκο.

Wishing a speedy recovery to our guy @kporzee Stronger and tougher #MFFL pic.twitter.com/x6RgRbvFUx

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 9, 2020