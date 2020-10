Οι Χιτ έκαναν το 3-2 και τα κομφετί για τους πρωταθλητές μπήκαν πάλι σε κούτες! (vid)

Οι Λέικερς είχαν κάνει το 3-1 στους Τελικούς κόντρα στους Χιτ και πολλοί βιάστηκαν να βγάλουν πρωταθλητή. Τα πάντα ήταν έτοιμα και στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν οι νικητές με την ψυχή τους, αλλά οι Χιτ είχαν άλλη γνώμη.

Το Μαϊάμι δεν δέχεται να παραδοθεί και με την τεράστια προσπάθεια του Μπάτλερ, πήρε μια ακόμα νίκη και έκανε το 3-2 στην σειρά, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στην συνέχεια.

Όπως ήταν λογικό τα κομφετί που θα έπεφταν για τους πρωταθλητές, στο τέλος του αγώνα μαζεύτηκαν ξανά και θα μείνουν για λίγο ακόμα στο κουτί της, μέχρι να έχουμε τελικό νικητή.

The confetti dispensers are being rolled away. The Heat defeat the Lakers 111-108 and the Finals are headed to a Game 6. pic.twitter.com/ocTVg2rBhw

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 10, 2020