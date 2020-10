Το ΝΒΑ επιστρέφει στις τηλεοράσεις της Κίνας έπειτα από έναν χρόνο! (vid)

Το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV θα μεταδώσει τον πέμπτο τελικό των Λέικερς με τους Χιτ, εκεί όπου οι Καλιφορνέζοι θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους σε περίπτωση νίκης.

Είναι ο πρώτος αγώνας ΝΒΑ που θα μεταδοθεί στην Κίνα από τον περασμένο Οκτώβριο, από τότε δηλαδή που ο general manager των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ αποφάσισε να twittάρει υπέρ των διαδηλωτών του Χονγκ Κονγκ που αξιώνουν περισσότερες δημοκρατικές ελευθερίες, χτυπώντας τις... ευαίσθητες χορδές των Κινέζων.

CCTV is announcing it will broadcast NBA Finals Game 5 live in China. pic.twitter.com/66iKmjVeN2

— Lanxiong Sports (@LanxiongSports) October 9, 2020