Ο ΛεΜπρον έχει κερδίσει 17 από τα 18 τελευταία παιχνίδια που «καθάριζαν» σειρές! (pic)

Εκπληκτικό είναι το ποσοστό του ΛεΜπρον Τζέιμς όταν είναι στο... όριο για να κερδίσει μια σειρά. Οι Λέικερς είναι στο 3-1 κόντρα στους Χιτ και θέλουν μια νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές στο ΝΒΑ.

Τα άσχημα νέα για το Μαιάμι είναι ότι ο «Βασιλιάς» όταν φτάνει στο κρίσιμο σημείο έχει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει και το έχει αποδείξει.

Ο ΛεΜπρον έχει 17 νίκες σε 18 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει, όταν κρίνεται το τέλος μιας σειράς, με το ποσοστό να φτάνει στο 94% και οι πιθανότητες να είναι ξεκάθαρα με το μέρος του.

LeBron James has won 17 of his last 18 games with a chance to clinch the series.

A 94% winning percentage. pic.twitter.com/Km5bgNjw6V

— SportsCenter (@SportsCenter) October 9, 2020