Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης και τα αδέρφια του σε special mode του Madden NFL 21! (vid)

Άρωμα Antetokounbros θα έχει το video game Madden NFL 21.

Εκτός από το teaser στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Greek Freak μαζί με τα αδέρφια του (Θανάσης και Κώστας) θα είναι διαθέσιμοι στο special mode «The Yard» που είνα μέρος του video game.

Με αυτή την κίνηση οι ιθύνοντες του παιχνιδιού προσπαθούν να κάνουν και το άνοιγμα τους στην ελληνική αγορά, στην οποία το αμερικανικό football δεν είναι πολύ διαδεδομένο.

Δείτε εδώ το teaser του video game

A crossover is coming to The Yard #Madden21

10.8.20 pic.twitter.com/mTqpJWvXgE

— Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) October 7, 2020