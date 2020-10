Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης στο teaser video για το... Madden NFL 21! (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ και «back to back» πολυτιμότερος παίκτης στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη είναι εκείνος που... ανοίγει το teaser video του νέου παιχνιδιού «Madden».

Τουλάχιστον... έτσι φαίνεται, ενώ άπαντες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κάνουν λόγο για την παρουσία του. Άλλωστε φαίνεται το νούμερο 34, παράλληλα αν εστιάσει κάποιος στη φανέλα θα παρατηρήσει το όνομα «Αντετοκούνμπο» ενώ το κλείσιμο του teaser φέρνει την... υπογραφή του Γιάννη!

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν και εφόσον παίρνει μέρος στο παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί στις 8 Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά είχε δώσει το «παρών» σε αγώνες των Green Bay Packers που εδρεύουν στο Ουισκόνσιν, όπως ακριβώς και οι Μιλγουόκι Μπακς.

Δείτε το χαρακτηριστικό teaser video.

A crossover is coming to The Yard #Madden21

10.8.20 pic.twitter.com/mTqpJWvXgE

— Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) October 7, 2020